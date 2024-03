El músico, Pablo Herrera, se encuentra en el ojo del huracán tras haber emitido una serie de polémicos dichos sobre los extranjeros en el país.

En concreto, el cantante conversó con Expreso PM de BioBioTV, donde tuvo feroces palabras para aquellos inmigrantes que delinquen en territorio nacional.

Hoy, el cantante utilizó sus redes sociales para reafirmar sus dichos: “No me arrepiento de nada de lo que dije, de hecho lo sostengo“, escribió.

“Invito a los demás artistas a sacar la voz para recuperar nuestro país. No le teman a la cultura de cancelación“, continuó. “Somos chilenos y vamos a recuperar este país“, finalizó.

En la publicación, también, el intérprete de Tengo un amor anunció su participación esta noche en el programa Sin filtros, a eso de las 20:00 horas.

Hay que recordar que en el diálogo entre el músico y el programa de BioBioTV, Herrera señaló: “El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos”.

“Venden unos pollos rellenos con no sé que hueá que nadie compra (sic). Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro“, continuó.

“Cuando uno va a Estados Unidos todo funciona porque respetan las reglas que son duras. Si votaste basura o una colilla, la tremenda multa o sino te vas preso. El policía te para y te saca la pistola y si no respondes te mata y nadie alega por eso“, prosiguió el cantante.

“La policía tiene que hacer uso de ese derecho y ojalá que se los piteen a todos porque más encima van a ser un gasto“, lanzó Pablo.

Nos vemos hoy en @Sinfiltros_tv a las 20:00 hrs!! pic.twitter.com/30dn1OCDG7

— Pablo Herrera (@PabloHerreraCL) March 19, 2024