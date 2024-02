Trinidad Cerda, exparticipante de Gran Hermano, estuvo invitada al programa "No es lo mismo" de Patricio Sotomayor. En el espacio, la exchica reveló detalles de su nuevo romance: un hombre al que conoció tras haber llegado de su reciente viaje a Brasil.

Trinidad Cerda se fue de viaje a Brasil recientemente. Así lo contó la exchica reality en el programa No es lo mismo de Tevex, donde reveló algunos detalles de su travesía y de su actual vida amorosa.

“Conocí a muchas personas, mucha gente, entre ellos conocí a un francés, que fue una historia muy linda, pero, llegué a Chile y conocí a alguien más“, confesó Trini.

“Fue una relación muy bonita (con el francés), creo que nos acompañamos en el viaje, él ahora está en Francia, yo ahora acá en Chile, y ahora conocí a alguien llegando”, continuó relatando la exGran Hermano.

Trinidad Cerda entrega detalles sobre su nueva relación

“Me bajé del avión y conocí a alguien maravilloso. Está siendo muy bonito ahora también lo que estamos construyendo, ojalá que sigamos“, expresó Cerda entre sonrisas en el programa conducido por Patricio Sotomayor.

“Nos conocimos en una fiesta (…), fue una fiesta electrónica a la que en verdad yo no quería ir, pero, me convencieron mis amigas, así que fuimos un ratito. Lo conocí ahí, y ahora estamos saliendo“, reveló la joven.

“Me parece que es una persona súper noble, súper lindo, es skater y me encanta que ande en su skate (…), es productor, trabaja en producción, no en la televisión, pero es productor”, prosiguió la exchica reality.

Trinidad contó que dicha persona la conocía del reality, pues la había visto en TV. En ese sentido, Cerda agregó que su nuevo romance “Abraza toda mi historia, me abraza a mí, es lindo”.