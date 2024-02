Rubén Gutiérrez dio su primera entrevista tras el bullado caso de presunto abuso sexual contra Scarlette Gálvez en el reality Gran Hermano. El excarabinero aseguró que analiza ir por la vía judicial.

En este sentido Rubén lanzó severas críticas, tanto contra Chilevisión como Gálvez, dejando entrever que la situación se sacó de contexto.

“Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación. Soy inocente”, indicó.

Tras eso, el exconcursante cuestionó a la casa televisiva, asegurando que no le permitieron dar su versión de lo que había pasado en el lugar.

Rubén Gutiérrez iría a tribunales





“Me dijeron que en noviembre iba a tener el espacio. Llegó diciembre y no pasó nada. Estuve muy grave, fue tanto el impacto que PH (Podemos Hablar) me dijo que hiciera una entrevista y dije que no, porque no estaba en condiciones”, sostuvo.

Por lo anterior, dejó abierta la posibilidad de recurrir a los tribunales de justicia.

“Tratamos después de hablar, tuvimos varias reuniones pero no se llegó a un acuerdo, por lo que iremos por el ámbito legal, otra vía (…) Va a ser pronto, como corresponde”, aseveró.

Hay que señalar que Rubén Gutiérrez dejó Gran Hermano a fines de agosto, luego del caso antes mencionado.

El hombre ha buscado reinventarse en el mundo del espectáculo, iniciando incluso una carrera musical