Soledad Onetto comparte nuevo y tierno registro de su bebé, Borja: "El mundo es mejor gracias a ti"

La tarde de este jueves 08, Soledad Onetto ocupó sus redes sociales para compartir un nuevo y tierno registro de su bebé, Borja, quien nació recién el pasado primero de febrero.

En el video subido a sus historias, puede verse lo que pareciera la cuna del primer hijo de la periodista, además de una almohada o frazada con una frase bordada en ella: “The world is better because of you (el mundo es mejor gracias a ti)“.

En la grabación puede apreciarse sólo uno de los pies del niño, entendiendo que esto podría ser por resguardar y cuidar la identidad e imagen del menor. De fondo, también, puede oírse música de cuna.

Soledad Onetto y su bebé, Borja

El pasado sábado 3, la periodista y su pareja, Andrés Barrios, publicaron en Instagram la primera foto del bebé, en la cual logra verse parte de su rostro y una de sus manos.

En dicha publicación, la pareja escribió: “Viva la Vida!.. Borja, con nuestra canción favorita te damos la bienvenida a tu familia. Soñamos y luchamos mucho por llegar a este momento y lograr esta imagen. Ahora sólo queremos darte la mano para amarte, guiarte y acompañarte a descubrir el mundo y llenar tu vida de colores“.

Cabe recordar que el anuncio sobre el nacimiento de Borja fue entregado por la colega y amiga de Soledad Onetto, Priscilla Vargas, en medio de la transmisión del matinal de Canal 13, Tu Día. “Enviamos todo el cariño a Soledad Onetto porque, ¡nació Borja!“, comunicó la periodista en pantalla en medio de aplausos y felicitaciones para la presentadora de noticias.