La joven llamó de dejar el odio y críticas sobre Influencers chilenos que no se han pronunciado en medio de la tragedia en Viña del Mar.

En medio de la emergencia por incendios forestales, varias han sido las críticas que han surgido contra influencers nacionales, debido a sus contenidos en redes sociales. En las últimas horas, la propia Kel Calderón salió en defensa de ellos.

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, la licenciada en Derecho sostuvo que, en muchos casos, las críticas son injustas.

“Me da la sensación de que estamos equivocándonos de foco. Durante estos días he visto ene de mensajes, posteos, comentarios súper poco atinados intentando comparar a diferentes personas que están ayudando, viendo qué fundaciones juntan más recursos o incluso intentando cancelar a personas que no se han pronunciado respecto a la tragedia y sólo quería decir que esto no es una competencia”, expuso.

En este sentido, Kel Calderón instó a no crear una competencia entre creadores de contenido, en medio de la catátrofe en la Región de Valparaíso.

“Esto no se trata de quién logró juntar más dinero o quién logró llevar más ayuda. Por favor entiendan que aquí todo suma y no tenemos por qué ir a cancelar a personas que por los motivos que sea, no se están involucrando”, indicó.

“Estamos viviendo una pesadilla horrible. Que cada uno colabore con lo que pueda y lo que se sienta cómodo, que las fundaciones colaboren unas con otras para dividirse la pega de la forma más inteligente y efectiva, que permita solucionar la mayor cantidad de problemas en la menor cantidad de tiempo posible”, concluyó.

Hay que señalar que alguien que lanzó una crítica explícita a los influencers fue el actor Alfredo Castro.

“A las y los influencers les cuento que hay incendios y gente muerta ¿Podrían abstenerse de presumir por un día? ¡Por respeto, digo!”, indicó.