El actor no dudó en cuestionar a los creadores de contenido en medio de la catástrofe que azota al país.

Tras el inicio de los incendios en la región de Valparaíso, varias personalidades de la televisión se ha abocado en buscar ayuda para los damnificados, tal es el caso de Francisco Saavedra -animador del Festival de Viña, la coordinadora de Pablo Chill-E y la influencer Naya ‘Fácil’.

El caso de esta última ha sido uno de los más valorados por los internautas a través de redes sociales, puesto que desde el sábado la joven comenzó a reunir dinero y en solo dos horas recaudó más de dos millones de pesos.

Y aunque hasta ahora ya lleva casi 20 millones, la joven influencer incluso se ha encargado de acudir personalmente a los diversos comercios a comprar abarrotes y útiles de aseo, para luego armar kits de aseo que trasladaran este lunes a la zona afectada.

No obstante, otros creadores de contenido no han usado sus plataformas de la misma manera. Sobre esto reflexionó el actor de “Tengo miedo torero”, Alfredo Castro. El artista tomó sus redes sociales y aprovechó de enviarles un ácido mensaje a aquellos que no se han pronunciado al respecto.

“A las y los influencers les cuento que hay incendios y gente muerta ¿Podrían abstenerse de presumir por un día? ¡Por respeto, digo!”, lanzó Alfredo Castro en una publicación realizada en su cuenta de Instagram, donde recibió el apoyo de Anita Tijoux y Botota Fox.

Los distintos incendios forestales que han afectado a la región de Valparaíso han dejado como resultado casi 6 mil viviendas afectadas y 99 personas fallecidas, de las que solo se han confirmado la identidad de 32.

En cuanto al daño ecológico, Viña del Mar perdió uno de los pulmones verdes más importantes de la región, el Jardín Botánico, lugar donde además falleció una familia de cuatro personas a causa de las llamas y que se dedicaban a la conservación de la reserva natural.