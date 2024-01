Carolina Eltit, quien ha sido la representante de Pincoya, no lo será más. La periodista anunció que tomará acciones legales en contra de la exfinalista de "Gran Hermano" por el no pago de honorarios.

La periodista, Carolina Eltit, ahora exmánager de Jennifer Galvarini, conocida públicamente como Pincoya, afirmó que demandará a la exchica reality por el no pago de honorarios.

Eltit, en conversación con el programa Que te lo digo, de Zona Latina, aseguró que la ahora participante de Top Chef VIP dejó de responderle los mensajes hace dos semanas, aproximadamente.

“Estoy viéndolo todo con un abogado. Ya en estos días le va a llegar la notificación con la demanda, entonces, no quiero hablar de esto, no quiero pasar a llevar al abogado que me está viendo todo el tema”, partió diciendo la comunicadora.

Exmánager de Pincoya demandará a la chilota

Sin embargo, Carolina, de todas formas, explicó un poco la situación. “Sólo decir que es real, ella no me pagó nada, tenemos un contrato de representación con el cual ella no ha cumplido. Yo le negocié Top Chef, le negocié los contratos con marca, ella ya recibió los pagos las primeras o las segundas semanas de enero, tengo las boletas”, agregó la exrepresentante.

“Por otras personas me ha llegado que ella dice que no, que me va a pagar, que está viendo otras cosas, que no tiene plata, que no sé qué, y así llevamos semanas. Ella me dejó de responder hace dos semanas más o menos”, continuó Carolina.

En tal momento, la periodista contó que Pincoya dejó de escribirle una vez que le explicó que su actitud en Top Chef no era la mejor: “Le empecé a decir que no estaban bien las actitudes que estaba teniendo en el programa, que eso no se veía bien, ella estaba demasiado soberbia; miles de cosas que yo necesitaba (decirle) paras que ella atinara, para que justamente no pasara lo que está pasando ahora, que la hacen mierda en todas las redes sociales (sic)”.

“El comportamiento que está teniendo ella hoy en día en Top Chef era por el cual yo tanto le recriminé, tanto la reté, y por el cual se produjo este distanciamiento porque a ella no le gusta que le digan las cosas que decir ni que hacer, entonces, no quiso bajar su soberbia y decidió dejarme de hablar”, agregó Eltit.

“Ella tiene que pagar sus obligaciones porque tenemos un contrato, y ella se ha negado a hacerlo, siempre con una excusa y con una mentira, pero, no he recibido ni diez pesos de ella“, cerró la ahora exmánager de Jennifer.