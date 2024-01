El humorista Marcelo Valverde, más conocido como el Coronel Valverde, reveló una particular situación en su podcast El sentido del humor respecto a su presentación en el Festival del Huaso de Olmué, de TVN.

En el programa, el comediante confesó que el canal había intentado censurarlo a través de la petición de quitar ciertos chistes de su rutina.

“Al principio accedí, luego me pidieron otro cambio y lo hice. Después les tuve que mandar un audio, porque sacar eso que me pedían me arruinaba otro chiste“, partió relatando el standupero.

Coronel Valverde reveló intento de censura en presentación en Olmué

Según Valverde, TVN le comunicó su inquietud sobre ciertos chistes que apuntaban a Rodolfo Carter, además de otros que “se relacionaban con la narcocultura”, motivo por el que le pidieron quitarlos de la rutina.

“Ese mismo día cuando me dijeron que sacara lo de Rodolfo Carter me puse pesado y les dije que para eso no traían humor“, reveló Marcelo, detalla Página 7.

Hay que recordar que la reciente controversia sobre la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar ha traído una serie de complicaciones para la organización del mismo, el gobierno, la municipalidad de Viña y los canales detrás de la emisión del show, TVN Y Canal 13; esto por considerar que el artista promueve la narcocultura. Por ello, se ha puesto tanta atención al tema del narcotráfico, más aún en TV.

“Ese chiste me comentaron que no, por el tema de la narcocultura, y yo les dije ‘qué lata, porque tenía unos chistes relacionados de Rodolfo Carter‘ y me dijeron que esos sí, pero después que no, pero los metimos igual, pero en otra parte”, agregó el Coronel Valverde.

Finalmente, durante su presentación, el comediante sí lanzó bromas al alcalde de La Florida, pero no de la forma prevista inicialmente. “Si no hubiese podido hablar de actualidad o esas cosas más maliciosas, o molestar al alcalde, que son cosas que a mí me gusta hacer, fome sería mostrar algo que no me gusta mostrar realmente“, cerró el comediante.