Hace algunos días se conoció que Priscilla Vargas estará dos semanas alejada de Tú día ¿La razón? se tomó un periodo de vacaciones para descansar, sin embargo, esto no la ha alejado de José Luis Repenning.

Esto se debe a que, en las últimas horas, el comunicador publicó una foto ‘veraniega’ junto a su compañera de labores, lo que generó una serie de reacciones en los fans.

Junto con la imagen, Repenning escribió: “Con mi partner! Pleno verano… ella de vacaciones pero inolvidable!. En el @canal13cl y en @tudia13 seguimos pasándolo chancho!! Besos y abrazos!!”.

Repenning y Priscilla Vargas

Lo cierto es que los seguidores de ambos escribieron una serie de comentarios en la foto. Muchos llamando a que “hicieran explícita su relación”.

“Si son pololos, reconozcan y vivan felices”, “Independiente si son pareja o no, se ven lindos juntos y me encanta su complicidad”, “No me importa si son pololos o no pero me encanta verlos juntos”, “Lindas almas, lindas personas, bendiciones para ustedes”, fueron algunos.

Hay que señalar que, semanas atrás, Repenning dedicó una extensa carta a Vargas con motivo de su cumpleaños.

“Los 50 están a la vuelta de la esquina (…), por lo mismo, quiero decirte que no te preocupes; me estoy preparando, estoy cuidando mis modales, me esfuerzo por ser atento y caballero, de dejarte el paso, de abrirte la puerta, de ofrecerte el asiento antes de yo sentarme”, leyó en ese entonces.

“Cuido no interrumpirte y escucharte atento e interesado, preocuparme de ser un buen partner, de hacerte reír… Sé que parece y suena anticuado. Después de todo, eres una mujer inteligente, empoderada y con opinión; un espíritu libre. Pero también sé que mereces cariño, respeto y admiración“, siguió.