Priscilla Vargas está de cumpleaños hoy, por lo que sus compañeros de trabajo de Tu Día, matinal de Canal 13, la sorprendieron con demostraciones de cariño, dentro de las cuales destacó una especial: el saludo de su compañero de conducción, José Luis Repenning.

Y es que el periodista le escribió una emotiva, sensible y sincera carta a mano donde le expresó su sentir, admiración y gran aprecio por ella.

“La quise escribir (a mano). Me costó mucho decidir qué contenido darle a la carta, pero decidí que la sangre me fluyera por el brazo y que el lápiz fuera diciendo lo que tenía que decir“, le dijo José Luis a Priscilla antes de comenzar a leer el papel.

La carta de Repenning a Priscilla Vargas

“Los 50 están a la vuelta de la esquina (…), por lo mismo, quiero decirte que no te preocupes; me estoy preparando, estoy cuidando mis modales, me esfuerzo por ser atento y caballero, de dejarte el paso, de abrirte la puerta, de ofrecerte el asiento antes de yo sentarme”, leyó Repenning.

“Cuido no interrumpirte y escucharte atento e interesado, preocuparme de ser un buen partner, de hacerte reír… Sé que parece y suena anticuado. Después de todo, eres una mujer inteligente, empoderada y con opinión; un espíritu libre. Pero también sé que mereces cariño, respeto y admiración“, continuó el periodista.

“Sabes muy bien que te admiro no sólo por lo que has logrado, sino por lo que eres: una mujer inteligente, resuelta e independiente. Una mujer dulce y generosa, simpática y espontánea. Parecen cosas por enumerar, pero no cuando se trata de ti“, confesó el comunicador.

“Te cuento que sigo con mi esfuerzo. Estoy retomando la bicicleta porque tengo que llegar a la meta de los 50 y más allá en buena forma, sino será difícil estar a la altura de tu belleza única, radiante, distinguida, de piel canela y ojos de almendra. De mirada amplia, pelo salvaje y tanto más”, prosiguió José Luis.

“Me queda algún tiempo por hacer la pega; estoy aprovechando y espero lograrlo. Sin embargo, pase lo que paseo, o decida lo que decida usted, yo tomé una decisión hace años: ser la persona que día a día esté a tu lado para ayudarte a brillar, apoyarte en todo momento, y ayudarte en todo lo que pueda”, expresó Repenning.

“No necesito que la Michelle (Adam) me diga cómo va a estar el día, porque cada mañana, a eso de las 7:50 AM, cuando entras al estudio y las miradas te buscan, tengo clarísimo que para todo el equipo, especialmente para mí, el sol acaba de salir, y mi corazón se alegra y por fin comienza un nuevo día cuando te veo. Te adoro“, concluyó el periodista.