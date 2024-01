La periodista Natalia Mandiola y el karateca nacional Rodrigo Rojas anunciaron a través de sus redes sociales que esperan a su primer hijo.

Fue el destacado deportista, que fuera medalla de oro en Karate en los Panamericanos de Santiago, quien publicó el mensaje en su Instagram.

“YA NO AGUANTAMOS MÁS. Sorpresa!! Estamos muy felices! Son 14 semanas que estamos juntos”, indicó en la oportunidad.

En el posteo se pudieron varias fotos y videos, que muestran el test de embarazo de la comunicadora y las primeras ecografías.

Fueron varios los famosos que enviaron saludos a la pareja, que llevan una relación de más de tres años.

Natalia Mandiola y Rodrigo Rojas

De esta forma, Vale Roth indicó: “estaba esperando esto!! Ya te dije, dale con todo, es lo más bacán del mundo. Felicidades a los 2!”, mientras que Eduardo de la Iglesia sostuvo: “Que linda noticia!! El otro día vi una foto de uds y pensé ‘esta chiquilla tiene cara de estar esperando’.

Un abrazo a los 3″.

Hay que señalar que, hace algunas semanas, Rodrigo Rojas había mostrado su decepción por no haber sido elegido el Mejor del Año por el Círculo de Periodistas.

“estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise expresarlo. Me pasó en 2016 cuando fui campeón panamericano, en ese entonces la Gabi Bruna dijo que yo era el merecedor”.

“Ver que hoy pasan cosas similares sin duda me dejan triste. Es un premio súper importante, con mucha historia y prestigio. Si bien no es algo que tú busques cuando compites o un objetivo de conseguir, sí habla muy bien de tu año y creo que este 2023 fue el mío”