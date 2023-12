El medallista de oro en Santiago 2023, Rodrigo Rojas, arremetió contra el Círculo de Periodistas por no elegirlo el mejor del año en su tradicional elección.

El karateca Rodrigo Rojas, medallista de oro en la categoría +84 kilos masculinos de los Panamericanos de Santiago 2023, lamentó no haber ganado el premio como mejor deportista en su disciplina.

El Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) reveló el pasado 12 de diciembre los resultados de su votación anual, donde los comunicadores asociados eligen a los representantes más destacados de cada deporte.

En el Karate, la elegida fue Valentina Oro, oro en Santiago 2023 en los -55 kilos femeninos y quien compartió el video publicado por su compañero.

Rojas utilizó sus redes sociales para afirmar que “estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise expresarlo. Me pasó en 2016 cuando fui campeón panamericano, en ese entonces la Gabi Bruna dijo que yo era el merecedor”.

“Ver que hoy pasan cosas similares sin duda me dejan triste. Es un premio súper importante, con mucha historia y prestigio. Si bien no es algo que tú busques cuando compites o un objetivo de conseguir, sí habla muy bien de tu año y creo que este 2023 fue el mío”, agregó el campeón panamericano y oro en Santiago 2023.

El ‘Top 3’ del mundo recalcó en que “simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportistas, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”.

Para cerrar, Rodrigo Rojas insistió en que “quiero recalcar que no busco desmerecer el triunfo de alguno de mis compañeros, con quienes tuvimos un año increíble”.