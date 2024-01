La periodista de Canal 13, Natalia López, anunció ayer domingo que se convertirá en madre por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió fotografías de su avanzado embarazo junto a su pareja.

“Último día de vacaciones, pero como ven, no regresaré sola. Han sido lindos días de desconexión con el exterior y de mucha conexión con mi pollito, que ya comienza a notarse, con mi familia y conmigo misma”, escribió la conductora del noticiero AM de la estación televisiva.

Sin embargo, el anuncio de la profesional no terminó allí, pues esta mañana, luego de dar el pase al matinal Tú Día, los animadores de espacio, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, felicitaron a la profesional por su embarazo.

Durante el enlace entre ambos programa, Repenning bromeó con que había tres personas conduciendo Tele13 AM. “Nati, te puedo pedir un favor. No te muevas, estoy percibiendo algo… estoy percibiendo algo. ¿Por qué hoy día están conduciendo ese noticiero tres personas y no dos?“, dijo el animador del estelar matutino.

Siguiendo con el juego, los colegas de López, Francesco Gazzella y Gianfranco Marcone, salieron de pantalla para dejar solo a la comunicadora, quien luego mostró su avanzado embarazo ante las cámaras.

En medio de las felicitaciones de sus compañeros de estación, la periodista aprovechó la instancia para agradecer el cariño que recibió del equipo. “He recibido mucho amor de parte del canal, de mis compañeros, muchas gracias, chiquillos, ha sido todo muy mágico”, expresó Natalia López.

“Que venga con la marraqueta bajo el brazo”, le deseo José Luis Repenning. En tanto, Priscilla dijo que le enviarán algunas preparaciones que cocinen en el matinal para que ella deguste en las próximas semanas: “Con tanto antojo, vamos a estar ahí atentos”, bromeó.

Vale recordar que otro rostro de Canal 13 que también se convertirá en madre es la periodista Soledad Onetto, quien en diciembre se despidió en pantalla para comenzar su periodo de prenatal, que la alejada de televisión durante un tiempo.