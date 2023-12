Durante la noche del pasado jueves se dio a conocer que cinco sujetos fueron detenidos tras una persecusión que se extendió por casi toda la capital. Uno de los testigos del hecho fue el exchico reality Juan ‘Chispa’ Lacassie.

De acuerdo a lo que confirmó BioBioChile, la persecución comenzó en Cerro Navia, pasó por Autopista Central y Costanera Norte, hasta llegar a la comuna de Las Condes.

Laccasie mostró la situación a través de sus redes sociales, asegurando que estuvo a muy poco de ser chocado por los antisociales.

“Venía por Las Condes y, de repente, siento un auto que venía hecho un pi… por detrás. Le hago una encerrada, como que me tiro para la izquierda para no dejarlo pasar, y veo que me va a poner el autazo entonces lo dejé pasar”, indicó.

“De ahí pasa el festival de Carabineros por detrás, todas estás radiopatrullas. Entonces los seguí y terminamos en la Copec, cerca de Cantagallo”, agregó.

Finalmente, se logró detener a los cinco ocupantes del vehículo y en su interior se encontraron elementos para cometer robos, armas, chalecos antibalas, indumentaria que simulaba ser de Carabineros y una placa falsificada de la institución.

El capitán Fernando Vivar indicó que, presumiblemente, los individuos iban a cometer robos haciéndose pasar por uniformados.

Los detenidos contaban con antecedentes por diversos delitos y una de las armas incautadas tenía encargo por robo.