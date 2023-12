Un momento bastante desagradable pasó Coni Piccoli en redes sociales. Esto en medio de una ronda de preguntas que realizó en su cuenta de Instagram, donde un seguidor cuestionó su estilo de vida.

Esto se dio cuando una persona le dijo: “Eres millonaria, viajas y viajas, te cambias de casa y todo, y no veo que trabajes”.

Esto aparentemente molestó a la animadora, quien indicó que suele estar bastante ocupada en su día a día.

“Ay, Dios. Que no trabaje en una oficina con un horario fijo no significa que no trabaje. Además, estoy lejos de ser millonaria, pero si me va bien y sé ahorrar. Y bueno, la plata se consigue trabajando, no cae del cielo”, respondió la exintegrante de BKN.

Respuesta de Coni Piccoli

Pero la situación no quedó ahí, ya que horas después otra usuaria le respondió diciéndole: “Como si no supiéramos que eres hijita de papá”.

Aquello suscitó una rápida respuesta de la comunicadora: “Mi papá no me mantiene, yo trabajo desde los 11 años. Y desde ahí que yo he ahorrado mi plata y desde ahí que no he parado de trabajar”.

“Tengo 31, o sea, tengo 20 años trabajando. La plata no cae del cielo y mi papá también trabaja más que la mierda (sic) para tener todo lo que tiene”, concluyó.

Hay que señalar que, semanas atrás, Coni Piccoli contrajo matrimonio con Nicolás Achá, luego de varios años de noviasgo.