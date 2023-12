La española aseguró que lleva una buena relación con el futbolista, pero no más que eso.

Durante los últimos días muchos seguidores han especulado respecto a una supuesta reconciliación entre Gala Caldirola y Mauricio Isla. La española prefirió referirse directamente a esto.

Todo inició cuando se conoció que el futbolista había ido hasta Miami para celebrar el cumpleaños de su hija Martina. En aquella ciudad también se reunió con Gala y Luz Elif (hija de aquel matrimonio).

Por lo anterior, a través de una historia de Instagram, la española decidió hablar sobre la situación, asegurando que con Isla llevan una buena relación, pero no más que eso.

“Creo que tienen que empezar a normalizar un poquito más que los padres pueden tener una buena relación, pueden llevarse bien, pueden compartir, pueden tener momentos en conjunto y eso no quiere decir que la relación se ha retomado”, expuso.

Gala Caldirola y Mauricio Isla

“Eso quiere decir que hay un amor que está por encima de cualquier tipo de relación, más allá de la pareja, que es el amor de familia. Así que no, no hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, añadió.

Sobre el final expresó que ambos no han retomado la relación que tuvieron años atrás.

“No hemos vuelto, pero lo quiero mucho, lo respeto, me quiere y tenemos una niña preciosa en común”, concluyó.

Hay que señalar que ambos separaron caminos en 2021, luego de haber vivido en países como Inglaterra o Turquía.

Hasta hace algún tiempo se especuló, además, con que Gala Caldirola iba a retornar a vivir a España, su país natal.