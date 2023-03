En las últimas horas Gala Caldirola dio a conocer una preocupante situación relacionada a su salud, al asegurar que médicos hallaron algo extraño en su organismo durante una mamografía. La modelo viajó a México para llevar a cabo más exámenes.

La exchica reality habló de esto a través de sus redes sociales, poniendo énfasis respecto al autocuidado en el caso de las mujeres.

“Hoy decido compartir algo por lo que estoy pasando hace un tiempo porque creo que puede ser una toma de conciencia a muchas mujeres jóvenes que como yo, quizás piensan que nada puede pasar”, indicó.

“Si no te das cuenta a tiempo se puede convertir en un infierno. La importancia de hacerse regularmente la inspección mamaria. No sólo con la eco mamaria, también con la mamografía. Pues hay problemas que no se ven a través de una eco. Como fue mi caso”, agregó.

Respecto a su traslado temporal a México, la modelo indicó que en ese país hay clínicas con equipamiento más avanzado, lo que le permitirá tener un diagnóstico más claro.

“Una de las razones por las que me fui de viaje es esta. Estoy muy agradecida, porque las pruebas que me hicieron allí serán clave para mi diagnóstico. Sigo a la espera de saber cuál es el próximo paso”, aseveró.

“Todavía no hay nada claro. Y lo reconozco, he tenido días malos, miedos, pero trato de irme a dormir con pensamientos positivos. Ya saben que la actitud puede sanar o enfermar”, concluyó.

Hay que señalar que Gala terminó su relación con Mauricio Isla en mayo del 2021. Ambos tuvieron una hija llamada Luz Elif.