Hace poco más de un año, la animadora de televisión, María Luisa Godoy, tuvo a su quinto hijo, Domingo. La comunicadora de 43 años en ese entonces reveló en una entrevista con Martín Cárcamo que el pequeño había sido diagnosticado con síndrome de Down a través de una serie de exámenes genéticos.

La noticia la impactó a ella y a su marido Ignacio Rivadeneira, puesto que les preocupaba cómo el niño iba a enfrentar al mundo y cómo ellos mismos no sabían nada del tema: “Lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas”.

Fue precisamente sobre esto que habló la animadora en conversación con revista Ya, donde señaló el parto de su quinto hijo cómo el “peor momento de su vida”, debido a lo complicado que fue.

“Si me preguntas qué es lo peor de lo que he vivido hasta hoy, sin duda ese embarazo y el parto. Dormía muy angustiada. Me despertaba en la mitad de la noche, transpirando por la incertidumbre”, dijo según recogió Página 7.

A lo que agregó: “Era como tres semanas antes de mi fecha. Y el médico me dijo ‘no me gusta esta ecografía, esta guagua no ha crecido desde la última, no está enrollado con el cordón umbilical, está raro’. Tampoco la guagua se movía al monitoreo, qué angustia. Ahí Juan Luis (su ginecólogo) me dijo, ¿hacemos punción? No, le respondí, sácalo. Por favor, sácamelo“, le habría rogado.

El momento le causó gran angustia, puesto que en la noche anterior el bebé se había movido dentro de su vientre. Desde ahí, a enfrentarse a una cesárea de emergencia fue otro shock para la animadora.

“Yo la encontré terrible. Todos mis partos habían sido como adentro de mi casa, en una pieza escuchando música, todos muertos de la risa. Y ahora todos pasando a un quirófano, donde todo es frío, donde te tapan“, contó.

A lo que detalló: “Lo encontré horrible. Y ahí, te juro, que lo único que quería era que saliera, estaba aterrada. Salió y no lloraba. Y esos segundos en que él no lloraba… yo no podía ver, porque te tienen todo tapado. Mis otros hijos todos se rajaron llorando en cuanto salieron. Y yo ‘¿por qué no llora?’ Y se puso a llorar y Juan Luis (ginecólogo) me dice ‘está bien’. Y fue como volver a nacer”.

Pese a lo complejo de su embarazo, María Luisa Godoy aseguró que nunca pensó en abortar; sin embargo, reveló que no está en contra de esta decisión para otras personas: “No estaré de acuerdo nunca con que penalmente se persiga a una mujer por hacerse un aborto, aunque sea aborto libre. Aunque yo no estoy de acuerdo con el aborto libre”, dijo, revelando su postura al respecto.