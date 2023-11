El gimnasta nacional Tomás González contrajo matrimonio en una íntima ceremonia junto a su pareja, cuyo nombre es Juanes. La boda se llevó a cabo la noche del pasado viernes.

De acuerdo a lo que indicaron sitios como Canal 13, donde González fue rostro, y Glamorama, el evento se desarrolló en el centro de eventos Monte Magdalena de la comuna de El Monte.

Hasta el lugar llegaron familiares y amigos de la pareja. De acuerdo a las informaciones, entre los famosos estuvieron los bailarines y coreógrafos Janisse Díaz, Nicolás Donoso, Matías Falcón, Francisca Zepeda y Pía Weidman.

Estos últimos estuvieron junto al deportista durante su último paso por Aquí se Baila, y subieron algunas historias en redes sociales.

Matrimonio de Tomás González

Se casó Tomás González 😍 pic.twitter.com/lTAGoen7S4 — Paululo (@Tastilulo) November 25, 2023

Hay que señalar que Tomás González ha mantenido su relación alejada de los medios y el espectáculo, aunque en entrevistas ha entregado algunos detalles.

“Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble”, indicó tiempo atrás en el programa De tú a tú.

“El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño”, añadió en ese entonces.