Hace un tiempo Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, enfermedad que ha ido avanzando con el paso de los meses. Ahora, un medio de Estados Unidos entregó un triste reporte: el actor ya no reconocería a Demi Moore, su exesposa.

De acuerdo al sitio de espectáculos Closer, en los últimos días Moore se había trasladado hasta Italia para saber del estado de salud del artista, quien es padre de sus hijos.

Según el citado medio, la situación habría afectado de sobremanera a la estrella de Hollywood, quien estuvo casada con Willis por 10 años.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó una fuente a Closer.

Por otro lado, el tabloide expone que el actor de 68 años todavía logra recordar a sus hijas y su actual esposa, Emma Heming.

Situación de Bruce Willis

El pasado 13 de octubre un amigo de Bruce, Glenn Gordon, confirmó otra compleja información, al asegurar que el artista había perdido la capacidad de comunicarse.

“Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él (…) La alegría de vivir se ha ido”, aseveró

“Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, concluyó.

En septiembre pasado, Hemming había hablado respecto a la situación personal de Willis, asegurando que la familia también estaba sufriendo debido a la enfermedad de la celebridad.

“La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas Mabel, de 11 años, y Evelyn, de 8”, confesó.

“Creo que fue una bendición y una maldición… El diagnóstico de mi esposo les está enseñando mucho sobre el cuidado y el amor, y eso es algo hermoso en medio de la tristeza”, aseveró la mujer.