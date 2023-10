Hace una semana el animador de televisión Jean Philippe Cretton dejó momentáneamente la conducción de Podemos Hablar debido a problemas de salud mental y desde entonces varios de sus colegas de canal le han enviado su apoyo, esta vez fue su ex compañera de “Yo soy”, Emilia Daiber.

Siguiendo los pasos de Millaray Viera y Juan Pablo Queraltó, la conductora de televisión se refirió al tema en conversación con Página 7: “Pucha, me parece un tema tan delicado de tocar. No he podido estar en contacto con Jean-Phi, pero es una persona maravillosa, un colega extraordinario y sé que saldrá adelante”, comenzó alentando.

A lo que agregó: “Él tiene mucha fuerza y garra. Le envío todo mi amor”. La comunicadora también se tomó un momento para hablar sobre la importancia de la salud mental, de la cual Cretton suele referirse abiertamente en sus redes sociales.

“Es un tema importantísimo y se tiene que hablar, porque es igual de fundamental que la salud física. Se tiene que empezar a verbalizar, porque yo creo que en el poder exorcizante de las palabras”, dijo.

Cabe recordar que Cretton reveló hace algún tiempo que sufre de depresión endógena, diagnóstico al cual ha hecho frente durante varios años.

Pese a ello, Daiber afirmó estar segura de que su compañero de labores podrá superar este complejo momento: “No me cabe ninguna duda”.