Durante el pasado miércoles Chilevisión informó que Jean Philippe Cretton se alejará temporalmente de pantalla. En las últimas horas se indicó que el presentador fue internado en un centro de salud.

De acuerdo a lo expuesto por Glamorama, el comunicador se encuentra estable en el lugar.

“Así lo informa una fuente de confianza, quien prefiere mantener su nombre en reserva. Esta persona detalla que el ex pololo de Pamela Díaz fue estabilizado y está saliendo de la crisis”, indicaron.

Desde Chilevisión indicaron que Julian Elfenbein reemplazará al comunicador en el programa Podemos Hablar, el cual se graba semana a semana.

“Desde nuestro canal manifestamos nuestro total apoyo a Jean Philippe en este momento y esperamos contar prontamente con su talento y calidez humana que lo caracterizan”, expusieron desde la estación.

Salud de Jean Philippe Cretton

Hay que señalar que Jean Philippe Cretton había publicado un mensaje bastante preocupante en sus redes sociales.

“Hoy está siendo de esos días difíciles amigos y amigas. Aquí es cuando mis cercanos, mis amigos, mi familia me retan y me dicen: ‘por qué tienes que hacer videos, mostrándote así tan débil’. Pero a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo”, indicó en la oportunidad.

“Igual siento que me han tocado weas (sic) difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho”, añadió.