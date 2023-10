En pleno hemiciclo, mientras se debatía sobre el proyecto que busca la inclusión laboral de las mujeres en las empresas, el Diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, realizó una polémica declaración que ha sido ampliamente debatida incluso en el mundo del espectáculo.

“Las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura”, aseguró y agregó: “Si esas niñas fueran de Conchalí o de alguna comuna remota en el sur de nuestro país, probablemente tendrían muchísimas más dificultades para alcanzar algún puesto de liderazgo”, afirmó.

Sus palabras causaron diversas críticas de la oposición, quienes lo acusaron de ser “prejuicioso”. Sin embargo, la ex animadora de televisión, Marcela Vacarezza, que suele tener una posición política más inclinada a la derecha, apoyó sus dichos.

A través de Twitter, la comunicadora afirmó: “No veo la polémica por esta declaración. De que es cierta, es cierta. El que no lo ve así es ciego”, lanzó.

Como era de esperarse, sus seguidores la criticaron: “Es una “verdad” demasiado simplista. El que haya personas con más dinero no siempre les hace todo más fácil. ¡Ese es un prejuicio inaceptable pues!”, le dijeron. Pero Vacarezza no desistió.

“Es simple, pero es cierta. Le falta un porcentaje de otros factores, obviamente”, afirmó. Sin embargo, cuando un seguidor acusó que la declaración de Sáez era falsa y que “vivir en Vitacura no anulaba las virtudes de las alumnas”, la ex animadora respondió: “No cabe duda. Y no veo que lo niegue en sus palabras. Es una declaración simplista, sí. Como decir “el plátano es amarillo”. Es simplista porque además tiene cáscara, es alargado, etc, pero no deja de ser cierto que es amarillo (o verde a veces para no discutir por eso 🙄)”, cerró.