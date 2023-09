Fue hace algunos días que Marcianeke acusó un supuesto efecto adverso en su rostro, producto de un procedimiento estético al que se sometió hace seis meses. La clínica respondió a través de una de sus más reputadas profesionales.

En concreto, el cantante urbano se sometió a una armonización facial. No obstante, tiempo después, aseguró que el producto se encapsuló en sus mejillas, agregando que probablemente había un rechazo de su organismo.

“¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como 6 meses, y me quedaron unas pelotas, y yo pensando que eran espinillas ciegas”, expuso en sus historias.

Muy probablemente, el artista sufrió lo que es un encapsulamiento de ácido hialurónico, componente que se usa en estos casos.

Respuesta de parte de la clínica a Marcianeke

Fue la doctora Vivianne Echagüe, profesional de la clínica Perfect Body, quien emitió un par de respuestas a Matías Muñoz (Marcianeke).

En una de ellas indicó que su reacción no tenía relación con el tratamiento estético, sino que con una condición de salud de él.

“Marcianeke no tiene una reacción a los productos que utilizamos, que, por cierto, son productos de laboratorios reconocidos mundialmente y utilizados hace más de 27 años. Él está con cuadro de acné severo y no tiene relación con lo que hicimos para armonizarlo”, expuso.

No obstante, horas después, la experta en armonización facial emitió una respuesta más conciliadora, asegurando que pudo haber existido una situación tras el tratamiento.

“Todo procedimiento estético tiene riesgos y puede tener complicaciones inmediatas o tardías, eso es cierto. Lo bueno del ácido hialurónico es que existe su ‘antídoto’ llamado hialuronidasa, y este puede revertirse inmediatamente”, aseguró.

“Somos seres humanos y por lo mismo todos reaccionamos diferente a las diversas situaciones, ya que existen miles de factores que pueden alterar los resultados”, concluyó.