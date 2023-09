Hace seis meses Marcianeke anunció en sus redes sociales que se había sometido a una armomización facial, a través de ácido hialurónico y bótox. Todo indica que el artista, en la actualidad, se arrepiente del procedimiento.

Esto debido a un video que él mismo publicó en redes sociales, en donde aseguró que el producto, supuestamente, se había encapsulado en la zona de sus mejillas.

De hecho el propio Marcianeke sostuvo que, en un comienzo, había pensado que se le habían formado algunas espinillas.

“¿Estética? El líquido que me inyectaron me lo está rechazando la piel porque ya llevo como 6 meses, y me quedaron unas pelotas, y yo pensando que eran espinillas ciegas”, expuso en sus historias.

De acuerdo a Meganoticias, probablemente el músico sufrió lo que se conoce como encapsulamiento de ácido hialurónico, un efecto que puede derivar de estas intervenciones.

Marcianeke y efecto en su cara

El portal Health and Beauty, estas situaciones pueden ocurrir en zonas como párpados o labios.

“Este tipo de complicaciones se ve con mayor frecuencia en el parpado y ocurre cuando se infiltra en un plano demasiado superficial por encima del musculo orbicular, en el parpado inferior, causando una inflamación o edema, con una coloración azulada por la transparencia de las fibras más oscuras y sobre todo por el reflejo de la luz, esta reacción es la que se conoce como efecto tyndall”, indican.

El mismo portal detalla que este efecto adverso puede ser corregido a través de un procedimiento conocido como hialuronidasa.

“Es un tratamiento sencillo que se realiza en consulta haciendo desaparecer el edema y la hinchazón y devolviendo al rostro su estado natural inicial”, señalaron.

“La hialuronidasa también es utilizada para corregir otros efectos adversos como lo es la hipercorrección, que podemos encontrar tanto en labios como en parpados y pómulos, y es el resultado cuando se aplica una cantidad excesiva del producto logrando que el rostro pierda su naturalidad”, concluyen.