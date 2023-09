Perla Ilich acusó, a través de videos en Instagram, las amenazas y e intentos de agresión que ha sufrido en su propio hogar por parte de una mujer cercana a su familia.

La exparticipante de El Discípulo del Chef se ha visto involucrada en una serie de altercados que le han traído graves consecuencias a su familia. La exprotagonista del reality show Perla, tan real como tú, relató en una serie de videos “en vivo” (que quedaron colgados en su perfil de Instagram) cómo sucedieron los hechos.

“Mi nombre es Perla Ilich, para que las autoridades, Carabineros y la prensa también lo pueda difundir”, comienza pidiendo el rostro televisivo. “Mandaron sicarios a mi hogar por un problema externo”, acusó.

“Esto pasó hace dos días atrás, cuando el sobrino de Nino empezó una discusión con una persona que es chilena que está casada con un gitano“, prosiguió. Nino Morales, músico gitano, es el marido de Perla.

Por lo relatado en el video, el sobrino del cantante se habría enredado en una pelea que habría comprometido hasta a la familia de Ilich, que nada tuvo que ver con la discusión.

“Ellos agarraron a este chico (sobrino), quisieron pegarle, lo agarraron como rehén. Después de eso, sin yo tener un pito que tocar en todo esto, llegan a mi casa; apedreando mi casa, amenazando de muerte, con armas de fuego, con arma blanca, insultando“, denunció la mujer.

“Fuimos a dialogar y (con) las mujeres terminamos en pelea, porque golpearon a mi madre. Han hecho que mis hijos se orinen del miedo“, evidenció.

Perla fue enfática en que ella no tenía nada que ver con el altercado. “Yo no soy asesina, no soy alguien que utilice a personas para amedrentar o asustar algún hogar, menos cuando hay niños de por medio. No están respetando a mis tres hijos (…) Esto es para que sepan que no tengo miedo”, confesó.

Según los dichos en uno de los varios videos que ha subido, la denuncia ya estaría hecha en Carabineros y en PDI.