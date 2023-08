Viviana Acevedo fue la última eliminada de Gran Hermano, dejando la casa con más de 90% de los votos. Ya fuera, la joven aseguró que ha visto el programa, evidenciando su decepción con una de sus compañeras más cercanas: Francisca Maira.

Esto lo dijo en un stream donde compartió con Rodrigo Gallina y Joaquín Méndez, entre otros, quienes le consultaron sobre sus impresiones.

“He visto algunas cosas de la Fran que no me han gustado. Son huevadas (sic) no más, pero es algo que me molestó mucho, demasiado”, indicó.

Sin entrar en más detalles, la profesora de Educación Física prosiguió: “Fue algo que yo vi desde afuera, pero cuando ocurrieron yo aún estaba dentro de la casa. Ahí dijo algunas cosas”.

Viviana critica a Francisca Maira

Acto seguido, Gallina le preguntó a Viviana si consideraba que Francisca la había traicionado. La muchacha simplemente expuso que “iban a conversar”.

“Cuando salga, si es que se me acerca, vamos a conversar y todo eso, porque yo adentro la consideraba una amiga, en realidad la considero una amiga aún”, aseveró.

“No sé si es una traición, pero son cosas que dijo (…) que no me gustaron. Por eso te digo que la percepción, estando acá, es muy distinta”, añadió.

De acuerdo a lo señalado por Fotech, sobre el final el panel le consultó respecto a si ofrecería disculpas a alguna persona. La respuesta de Vivi sorprendió a muchos.

“Pediría disculpas a gente, por ejemplo talvez a la Coni. Bueno, nosotras conversamos caleta y esas cosas no se mostraron, pero sí siento que tal vez le debo una disculpa”, concluyó.