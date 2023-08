La influencer chilena Shin Yang ‘Shinipan’ reapareció en redes sociales, con un video desde el hospital. La joven confirmó que se está recuperando, y evitó entregar datos del accidente.

La actual animadora del programa digital Ni tan basados, de Chilevisión, indicó que el cinturón de seguridad fue clave en su protección.

“No he tenido conexión a Internet ni a nada de esas cosas. Hoy día me pasaron mi celular y quería hacer un stream solamente para decirles que no se preocupen más, que estoy más estable. De hecho me iban a sacar de la UCI”, indicó.

En este sentido, la joven comunicado no quiso entregar mayores detalles de lo que ocurrió la semana pasada.

“Se difundieron muchas noticias falsas diciendo que no estábamos usando cinturón. A mí me protegió el cinturón de seguridad”, señaló.

“No quiero hablar del tema del accidente, por respeto a todos los que estuvimos involucrados. Es un tema delicado, pero solo voy a subir que ya estoy mejor y las cosas en las que estoy progresando. Creo que es lo mejor, lo demás reservarlo”, agregó.

Recuperación de ‘Shinipan’

Hay que señalar que el pasado fin de semana se llevó a cabo el funeral de Maru Celedón, quien murió en aquel accidente.

A la ceremonia llegó el influencer, y pareja, Ignacio Carrasco, quien le dedicó unas palabras en el cementerio.

Carrasco también se encuentra en proceso de recuperación de una fractura que sufrió en el accidente.