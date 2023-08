Si bien los padres viven atentos a la vida de sus hijos, muchas veces sus gustos parecieran estar en un plano de completo desconocimiento para ellos, en especial por la diferencia generacional.

Y es que atrás quedó la época en que BTS era una boyband con una fanaticada centrada en niños y Minecraft, el juego más popular en los más pequeños, debido a que hoy, sus seguidores acérrimos -en su mayoría- pasan los 17 años.

Entonces, ¿qué es lo que está de moda en los más jóvenes? ¿La cultura pop sub 16 dista a lo que muchos conocen? Uno de los detalles más significativos es algo que va más allá de la música o las series animadas, si no que tiene que ver con los streamers y videojuegos.

Entre los clásicos de streamers que arrasan en Twitch, TikTok y Youtube se destaca Quackity, joven mexicano de 23 años que se distingue por ser una de las jóvenes promesas que ha intercambiado con clásicos del stream como AuronPlay, El Rubius, e Ibai.

Ari Gameplays también se suma como una apuesta para los jóvenes en las redes sociales. La celebridad de internet de 25 años también fue protagonista en La Velada donde, en vez de pelear, se dedicó a conducir el espacio de lucha entre diferentes personalidades de internet.

Asimismo Rivers, una streamer mexicana de 25 años, ganó una sorpresiva popularidad tras La Velada del Año 3, se dedica a jugar diferentes videojuegos a través de Twitch y Youtube.

De todas formas, la joven no solo se dedica a jugar en cámara, ya que también tiene su propio equipo de futbol femenino: Pio FC Femenil, mismo que recientemente ganó la Queens League.

Videojuegos: la normalidad entre los niños

Pero, los juegos también son una sensación y un tema de conversación para todos los niños y adolescentes y es que, además de Minecraft que ya es un clásico para todos, existen muchos otros juegos que capturan la atención de los más jóvenes.

Entre los populares que no pasan de moda se encuentra Five Nights at Freddy’s, un videojuego de terror en primera persona donde el jugador es un guardia de seguridad en el restaurante Freddy Fazbear’s Pizza.

Sin embargo, en sus marchas nocturnas el guardia da cuenta de ataques y persecuciones por parte de defectuosos personajes animatrónicos del establecimiento, por lo que debe sobrevivir cinco noches guiándose plenamente por su sistema de cámaras de seguridad.

Otro juego que está siendo la sensación es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el último número de la saga centrada en Link lleva al héroe hasta las profundidades de un templo subterráneo, en donde un cadáver momificado toma vida, levantando así el castillo de Hyrule por los cielos.

Ahora, Link y Zelda deberán viajar y realizar diferentes misiones para salvar a su reino.

Otros videojuegos que capturan la atención de los más jovenes se encuentran los juegos online donde pueden intercambiar con diferentes personas.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Roblox, una plataforma donde los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales con el sistema de creación de juegos o bien socializar con otras personas.

Asimismo, muchos apuestan por clásicos online de competencia como Valorant, Fortnite, Call of Duty: Warzone y más. Al ser juegos online que se caracterizan por el uso de micrófono abierto con desconocidos, se recomienda estar atento a los contactos que pueden hacer los más pequeños.

Más allá de TikTok, los Youtubers e influencers favoritos

La personalidades de internet son demasiadas como para nombrarlas a todas, pero los creadores de contenido también se han transformado en parte de la vida diaria de los jóvenes, donde los trends no son lo único que se queda en la mente de los más pequeños.

Ejemplo de esto es la conocida Chingu Amiga, una joven coreana que vive en México y relata en TikTok su día a día en latinoamerica y comenta, en un tono de humor, los choques culturales entre ambos países.

Al hablar de tiktokers también se encuentra la cuenta La Granja del Borrego. La cuenta a cargo del adolescente Carlos Alberto Díaz se dedica a enseñar sobre los cuidados de la granja, los cultivos y los animales.

Alejo Igoa, por su parte, se desempeña principalmente en Youtube. El joven de 26 años es el primer argentino en superar los 20 millones de suscriptores en la plataforma y es el responsable del canal en habla hispana con más reproducciones mensuales basándose principalmente en un contenido lúdico dirigido a los más jóvenes, describiéndolo, a sus palabras, “entretenimiento para la familia”.

Por otro lado, Ian Lucas se hizo popular en sus redes sociales por, simplemente hablar de su vida diaria. El influencer saltó a la fama tras aparecer como concursante en la competencia de canto Laten Corazones de Telefe. Como actor ha aparecido en las series O11CE y Soy Luna.

Más SKabeche también arrasa en el mundo del internet con 12 millones de suscriptores, en donde un grupo de amigos no solo viajan a lugares insólitos como el parque de juegos inflables más grande del mundo o Disneyland, sino que también buscan entretener con bromas y juegos llamativo.

Series y películas tendencia en los más jóvenes

Queda claro que Merlina acabó arrasando durante 2022 donde los niños, adolescentes y adultos acabaron encantados con Jenna Ortega. Y es que últimamente los más pequeños se ven interesados en las ficciones más oscuras.

Un ejemplo de ello es la expectación de los niños por la cinta de Five Nights at Freddy’s, próxima a estrenarse en octubre y basada en el popular videojuego.

Por su parte, los Gremlis volvieron de 1984 al 2023 con su propia serie infantil llamada Gremlins: los secretos de los Mogwai. En la ficción, los adorables personajes están al cuidado de un grupo de niños, quienes evitan que un villano los capture y utlice para aterrorizar a la ciudad.

Heartstopper, por otro lado, trae el amor juvenil a la pantalla y provocó espectación en los adolescentes. La serie se centra en Charlie y Nick, quienes descubren que su improbable amistad podría ser algo más.

Entre las caricaturas, siguen vigentes clásicos como El Increíble Mundo de Gumball, Paw Patrol, The Loud House o Mini Beat Power Rockers, aunque otros lanzamientos como Animaniacs, Total Drama, así como la aplaudida de Netflix, Nimona.

El anime no se salva del amor entre los más pequeños. Las ficciones animadas de Japón que más se han ganado la admiración de los pequeños los tienen a ellos como protagonistas, como Spy Family, donde la pequeña Anya, con solo seis años y poderes para leer la mente, forma una familia falsa con un espía y una asesina a sueldo, donde -supuestamente- ninguno conoce la verdadera identidad del otro.

Kimetsu No Yaiba, o Demon Slayer en inglés, también cautivó a todo tipo de público al ver la historia de Tanjiro, un joven que que inesperadamente se ve obligado a aprender a matar demonios para salvar lo que queda de su familia, su hermana menor Nezuko, quien también se ha convertido en un demonio.

Los nuevos astros del K Pop

El K-Pop se ha logrado establecer en la música alrededor del mundo, cuya fanaticada fiel demuestra que el amor por la música supera las fronteras del idioma. Sin embargo, con el pasar de los años, los idols favoritos crecen junto a sus propios fans.

Eso ocurrió con Super Junior, en la primera salida del género en el mundo, y pasó con BTS, banda que ha quedado en suspenso por los próximos años luego de que diferentes integrantes ingresaran a dar su servicio militar obligatorio.

Pese a que el amor por aquellos grupos sigue latente, poco a poco nuevos rostros se han tomado la atención del público internacional, como Stray Kids, boyband formada por ocho miembros nacidos entre 1997 y 2001.

De todas formas, los expertos apuntan a un grupo como los descendientes de BTS: Tomorrow x Together, conocidos como TXT. El grupo, a diferencia de otras bandas coreanas, logró diferenciarse entre otros grupos debutantes y suma adeptos canción tras canción al tener un estilo que se diferencia en el clásico de lo visto en otras agrupaciones.