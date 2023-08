La chef afirmó que no cree en el arrepentimiento del concursante y aseguró que solo se disculpó por la reacción del público al dejar el encierro.

“Él es un sacopelota, porque encuentro que sus comentarios ya no eran chistosos”, así calificó la ganadora de MasterChef, Daniela Castro, las actitudes de Fernando Altamirano, más conocido como “Bambino en el reality de CHV, Gran Hermano, con la mascota del espacio, Bigotes.

La chef, quien es una férrea amante de los animales y que incluso fue acompañada de su perrita Chalota a la Gala del Festival de Viña del Mar, afirmó que no cree en el arrepentimiento del exconcursante, quien se disculpó por sus palabras contra el animal, al que amenazó con “tirar a la parrilla” y a la piscina si este dañaba su ropa, cuando fue eliminado del espacio.

Para Daniela Castro, si Bambino no hubiese sido criticado en las redes sociales, no habría cambiado su actitud con el perro: “La talla es chistosa una vez, pero cuando es seis veces ya no es talla. Está tu opinión infiltrada ahí”, dijo a Publimetro.

A lo que agregó: “(Yo creo que) No se dio cuenta. (Solo que) Le conviene no hablar más hueás. ¿Cómo alguien que tiene esa actitud tantas veces, sale y se da cuenta de que todo el mundo se lo hizo ‘pirulín’, y se da cuenta de que actuó mal?“, interpeló.

Por ello, la influencer agregó: “Yo creo que, la cotidianidad dentro del reality lo representa a él, y lo que sale después, estás influenciado por lo que opina la gente y lo que a él le conviene. Que no me venga con cuentos a mí él“.

“Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto?”

Y es que las amenazas de las que fue objeto Bigotes en Gran Hermano durante la estancia de Bambino no fueron menos severas. Según rescataron las redes sociales, Altamirano en reiteradas ocasiones lanzaba frases amenazantes contra la vida del animal.

“Gran Hermano, ¿cómo se vería tu casa con un perro muerto…de hambre?”, dijo en su momento Bambino, luego de que les avisaran que la comida de Bigotes debía incluirse en el presupuesto semanal de la compra del supermercado. “¿Y si lo tiramos a la parrilla?”, agregó en su momento el participante.

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en que el participante se refirió de esta forma contra el perro, en otra ocasión incluso amenazó con lanzarlo a la piscina si rompía alguna de sus pertenencias.

Cabe recordar que Bigotes es un perro rescatado de 11 meses que ingresó al encierro a pocas semanas del comienzo del reality.