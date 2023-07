A más de un año de haber sufrido una golpiza por parte de sus arrendatarios morosos, la exchica Mekano Romina Sáez habló de cómo ha vivido su recuperación tras tres cirugías y su lucha por volver a su vida cotidiana.

Sáez sufrió golpes por parte de dos personas cuando, en compañía de su madre, quiso recuperar el inmueble que arrendaba, debido a que los habitantes llevaban meses sin pagar.

El traumático momento la dejó con heridas de gravedad en la cabeza y rostro, por lo que se realizó tres cirugías y todavía quedan algunas pendientes: una en sus ojos y otra en su nariz, debido a que no puede ver ni respirar con normalidad.

En conversación con LUN, la exbailarina relató cómo vivió sus primeros meses de recuperación y la crucial ayuda que significó el cariño de las personas en redes sociales, en especial durante sus momentos más grises.

Durante abril, por ejemplo, la exchica Mekano contó que “perdí toda la fe”, debido a que, al ir a constatar lesiones por tercera vez, se sintió cuestionada luego de que funcionarios le recomendaran no seguir con su acción judicial.

Sin embargo, Sáez destacó el apoyo no solo de su madre, sus exparejas y sus mascotas, sino que también el de la gente, que incluso llegó hasta su hogar para brindar apoyo, apuntando que tras el incidente “empecé a recibir demasiado cariño”.

“Fue tanto el cariño de la gente que dejé de taparme y maquillarme tanto, porque si se quedaba la cinta en la casa, que usaba para cubrir las cicatrices, yo me devolvía a buscarla, porque un ojo quedó más abajo y hay varios puntos”, narró.

Entonces, sus seguidores le pidieron mostrar su realidad y dejar de usar maquillaje.

Además de las intervenciones quirúrgicas pendientes, Sáez también destacó la terapia psicológica y psiquiátrica que ha recibido para que logre vivir su día a día nuevamente.

Específicamente, explicó que aprendió técnicas de respiración para combatir las crisis de pánico y así “volver a hacer mi vida cotidiana y ver nuevamente la casa” donde fue agredida.

“Volví a creer y mi madre siempre me ayuda y me entiende. A veces, cuando estaba en la calle, llegaba una persona, después otra y empezábamos a hablar de lo que me pasó. Mucha gente me dice que siga para adelante”, dijo.

En marzo de 2022, la madre de Romina Sáez dio a conocer en Hola Chile el ataque que sufrió. Entonces, la mujer relató que madre e hija habían llegado a su casa para hablar con sus arrendatarios debido a que tenían deudas pendientes.

Pese a sus intentos de charlas, los sujetos afirmaron que debían irse rápido. “Le dije que lo mío también era importante, ya que hace mucho tiempo están diciendo que se van o no”, aseguró la madre.

En eso, las personas se bajaron de su vehículo y aseguraron que les mostrarían el hogar para mostrar que estaban preparados para marcharse. Sin embargo, Romina le dijo a su madre que no entrara por temor a que le hicieran algo, siendo su hija la agredida desde el interior de la casa hasta la calle, en donde estaba el vehículo de sus agresores.

De acuerdo a su madre, Sáez quedó con “un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia. La Romi tiene puntos en la cara por un corte tremendo, ni siquiera puede abrir sus ojos”.