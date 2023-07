Daniela señaló que mientras Jorge Valdivia no le deposita hace cinco meses para la mantención de sus hijos, él costeará el cumpleaños de su hermano Claudio.

Daniela Aránguiz se convirtió en el tema que se tomó la agenda del mundo del espectáculo este viernes. Y es que a su esperada entrevista en Podemos Hablar, también se sumó una acusación contra el hermano de Jorge Valdivia, en el programa Zona de Estrellas.

Resulta que Aránguiz se tomó algunos minutos del espacio de farándula, donde explicó que se iba a EEUU por dos semanas, pero lanzó una información dando vuelta.

“Supe que Jorge tiene plata para algunas cosas, y para otras no. Una de ellas es celebrarle el cumpleaños a su hermano hasta con cámara 360″, dijo en referencia a Claudio Valdivia, su excuñado.

“Supiera que toda la vida se me tiró Claudio, eso digo para despedirme”, acusó, sin entrar en detalles.

Asimismo, se sumó a la dinámica del panel que estaba eligiendo al “pastel del mes”, dando su voto a la diputada Maite Orsini, actual pareja de Jorge Valdivia.

“Obviamente por reírse de toda la gente, de todo Chile y hacer abuso de sus privilegios, Maite Orsini”, sentenció.

Aránguiz habló del “castigo económico” de Valdivia

Y si bien Aránguiz no dio más antecedentes sobre su excuñado, en la entrevista con Podemos Hablar sí aseguró que Valdivia la castigaba económicamente.

“Jorge a mí siempre me castigó con la parte económica, muchísimo”, aseveró. “Ahora hace cinco meses no me deposita ni diez lucas, nada”, reveló.

De hecho, ella le pidió que le pagara los pasajes a sus hijos para poder ir de vacaciones con ellos a EEUU, pero él se negó. “Me dice ‘mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada’. Eso lo tengo en un Gmail”, comentó.

Asimismo, recordó que “Cuando era chica y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa, y se llevaba las tarjetas, estaba concentrado, y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche, cosas así, siempre él me manipuló con la parte económica”.