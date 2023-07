La noche de este viernes se emitió la esperada entrevista de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar, donde se sinceró sobre su matrimonio y quiebre con Jorge Valdivia, además de dejar entrever que había más que contar sobre el polémico “bautizazo” protagonizado por algunos integrantes de la Selección Chilena de Fútbol en 2011.

En la conversación, Daniela reconoció que durante los primeros años de su matrimonio, donde ella era muy joven, se dedicó por completo a Valdivia, llegando incluso pesar la comida del futbolista para que siguiera un régimen alimenticio necesario.

Llegaba a tal punto de fidelidad, que incluso se culpaba de algunas cosas para que él no fuese perjudicado por su comportamiento e indisciplina en su carrera. Fue en ese punto, donde habló del llamado “Bautizazo”.

Para quienes no recuerdan el episodio, en 2011, cinco históricos de La Roja, Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal, llegaron 45 minutos tarde a la concentración en Juan Pinto Durán, antes de un encuentro contra Uruguay, por las clasificatorias al Mundial 2014. Según se informó en ese momento, los deportistas habrían llegado en un fuerte estado etílico, por los que se les sacó de la "concentración". Todo se debió a que los seleccionados nacionales habían asistido al bautizo de la hija de Valdivia, donde la fiesta no dio tregua. Los jugadores, excepto Vidal que regresó a Italia, realizaron una polémica conferencia de prensa donde desmintieron la información y las declaraciones Claudio Borghi, siendo finalmente sancionados y sacados del equipo.

Daniela Aránguiz y el ‘bautizazo’: “Jorge me tiene que agradecer muchas cosas”

En la entrevista, Daniela Aránguiz fue consultada por los problemas con el alcohol que el mismo Valdivia ha reconocido y que le comenzaron a afectar profesionalmente.

“Espero que todo eso haya quedado en el pasado, y lo espero de corazón por el bien de todos”, dijo. “Yo creo que Jorge me tiene que agradecer muchas cosas (sobre lo el tema del alcohol)”, añadió.

Aránguiz dio como ejemplo, el “callar muchas cosas, ayudarlo a esconder muchas cosas”.

De hecho, cuando Jean-Philippe Cretton le consultó si trataba de actos de indisciplina que podrían haber alterado su carrera futbolística o de su participación en la Selección, ella respondió afirmativamente.

“Yo prefería echarme la culpa para que él no fuera culpable”, sentenció. “El bautizazo, por ejemplo, (me eché la culpa) de que yo no debía haber hecho la fiesta, que yo debí haberlos mandado a la concentración antes a Juan Pinto Durán, muchas cosas”, aseveró.

Asimismo, confesó que “hay episodios que podrían aumentar la gravedad” de lo ocurrido en ese momento. No obstante, no quiso entrar en detalles, no por lealtad a Valdivia, sino a los otros jugadores.

“Se transformó en un carretón”

Pero Daniela ya había hablado de esta polémica en el pasado. “Cuando hice el bautizo de mi hija, que no lo quise hacer en un lugar público (para evitar filtraciones), lo hice en mi casa… dejé la embarrada. Y desde adentro de mi casa, de mi círculo más íntimo, salieron los videos del ‘bautizazo’ y todas esas cosas que me pasaron”, reconoció en Zona de Estrellas.

De acuerdo a su relato, el bautizo comenzó de día temprano, pero “después se transformó en un carretón”. “De mi casa salieron a la hora para llegar a Juan Pinto Durán. Si hubieran llegado a la hora se hubieran metido a las piezas para acostarse a dormir”, contó Daniela. “Lo único que voy a decir es que me deben unas cortinas”, reveló.