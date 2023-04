El exfutbolista se refirió a los dichos de Aránguiz, quien aseguró recibir constantemente mensajes románticos de su expareja. "No le envié ningún mensaje a Daniela", aseveró.

Este viernes, el exfutbolista Jorge Valdivia desmintió a su expareja Daniela Aránguiz, quien aseguró recibir constantemente mensajes de amor del deportista, apuntando que está “cansado y agotado” de la cobertura en medios que ha tenido su separación.

Todo ocurrió cuando el pasado miércoles Aránguiz hablaba en Zona de Estrellas sobre la carta de Valdivia que la influencer publicó en sus redes sociales. “Me ha mandado cosas bonitas. Siempre me manda cosas así”, dijo entonces.

Entonces, incluso leyó algunos de los mensajes que habría recibido de su expareja. Sin embargo, Valdivia desmintió cualquier comunicación romántica con la madre de sus hijos.

“Solo para aclarar: No le envié ningún mensaje a Daniela”, comenzó escribiendo.

El exfutbolista aseguró además que “estamos todos cansados y agotados con todas las noticias que diariamente se generan sobre mi separación. Hay cosas más importantes y mucha vida por delante”.

“Ojalá que aquellos que tranquilamente inventan sobre mis relaciones pudieran comprobarlas. Pido paz, nada más”, continuó.

Ya harto de lo dicho sobre su vida amorosa, Valdivia aseguró además que “es demasiado. Es momento de dejar de mentir, por favor. Y repito: No le envié ningún mensaje a Daniela”.

Pese a que el “Mago” ha evitado referirse a Aránguiz, esta actitud no ha sido recíproca. De hecho, el pasado jueves el exchico reality Luis Mateucci aseguró que su relación con la panelista de Zona Latina no prosperó debido a que Aránguiz no podía superar a su expareja.

“Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”, aseguró a Lun.

Asimismo, Aránguiz respondió a Mateucci, apuntando que “no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge”.

“Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años”, aseguró.