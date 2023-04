La esposa del futbolista nacional Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, se refirió en una reciente entrevista sobre la relación que intentó entablar con el ex chico reality, Luis Mateucci. Sobre ello, la panelista de televisión afirmó que aún tiene fuertes sentimientos por su expareja.

Las declaraciones de Aránguiz se dieron luego de que esta hiciera pública una carta escrita por el deportista donde este le pedía perdón por sus constantes infidelidades. Cabe recordar que la panelista hizo público el escrito en una storie cargada en Instagram que más tarde borró, pero que logró ser rescatada por varios internautas.

Tras esto, uno de los que alcanzó a ver la misiva fue Luis Mateucci, el ex participante de Doble Tentación, quien se encontraba en una ambigua relación con Aránguiz desde su separación de hecho tras la supuesta infidelidad de Valdivia con la diputada Maite Orsini.

Luego de esto, en conversación con Las últimas noticias, el ex chico reality afirmó: “Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex (…) pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan ‘La mujer del Mago’. Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”.

Ante estos dichos, Daniela Aránguiz le respondió en el mismo medio: “No me siento preparada para tener una relación con nombre, estable, con nadie”, comenzó diciendo. “Tengo la mejor de la buena onda con Luis (…) le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge”, añadió.

La ex Mekano aclaró que se arrepiente de haber ilusionado a Mateucci con una relación y que además aún le resta mucho tiempo para recuperarse de su ruptura con Jorge Valdivia: “Yo estuve en una relación de 20 años. Dicen que uno se demora la mitad del tiempo de lo que duró una relación en superarla, así que a mí me quedan 10 años”, cerró.