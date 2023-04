Hace solo una semana Victoria Monsalve, una creadora de contenido para adultos de Arsmate -plataforma conocida como el “Only Fans chileno”- se hacía conocida en redes sociales luego de revelar en una entrevista que antes de incursionar en esta página había sido carabinera por casi 7 años.

La ex Cabo Segundo de la institución renunció a esta a través de la baja voluntaria con el fin de retomar sus estudios de obstetricia, los cuales había iniciado un año antes de ingresar a Carabineros. Sin embargo, en este camino, Monsalve tomó la decisión de generar contenido sexual para adultos con el objetivo de reunir dinero y pagar su carrera.

Ahora, en conversación con Publimetro, la mujer se refirió al impacto que ha tenido el hecho de que fuera uniformada en su éxito en la plataforma.

“En muchos lados han dicho que dejé Carabineros de Chile para hacer contenido para adultos y eso es falso”, comenzó aclarando. “Sé que igual, el hecho que yo haya sido carabinero llama mucho la atención, le da un poco más de morbo a la gente ver a una carabinero en otra faceta”, afirmó.

No obstante, aseguró que igualmente recibe mucho apoyo: “Por lo menos gano bien, no me puedo quejar”. La excarabinera, quien no quiso revelar los ingresos que recibe por su contenido, detalló que actualmente se dedica a generar material que categorizó como “soft” y que espera incursionar en lo más “explícito”, dijo.