La periodista aseveró que la idea de alejarse del género comenzó a surgir tras el nacimiento de su hija. De todas formas, apuntó que "no me voy a retirar hasta que tenga una estabilidad económica".

La periodista Cecilia Gutiérrez tanteó la opción de retirarse de la farándula, asegurando que su idea de alejarse de la llamada “prensa rosa” comenzó a surgir con el nacimiento de su hija, Mila.

Gutiérrez conversó con Michael Roldán y Sandy Boquita en el programa Junto a Ti de Canal Vive, donde hablaron sobre los efectos que tenía su trabajo en la farándula en su familia y ella debido a los malos comentarios e incluso presuntas brujerías en su contra.

En esa rama, Roldán le preguntó si, a raíz de aquellos problemas, alguna vez consideró dejar la farándula de lado. “Sí, y ha sido un cuestionamiento permanente desde que llegó la Mila”, respondió Gutiérrez.

Sobre aquellos efectos que sufre, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que “a mí me da lo mismo, yo ya estoy cuero de chancho, pero por ella y por Salvador (su pareja), es un tema constante. De hecho, yo estoy trabajando para retirarme en algún momento y espero que sea lo más pronto posible”

Esto, debido a que también espera dedicarse a “poder hacer mis cosas, mis emprendimientos. Yo soy busquilla, me gustaría tener tiendas de ropa y esas cosas. Espero seguir ligada a los medios, pero desde otro lado, y retirarme”.

Asimismo, aseguró que “siento que ya cumplí mi ciclo, ya está, que sigan otros haciendo farándula”.

De acuerdo a Gutiérrez, sus intenciones de retirarse no se deben a la evolución de la propia farándula nacional, sino que todo se debe netamente a lo que ha vivido en su experiencia en diferentes programas de espectáculos.

“No es un tema del género, no es que la farándula sea terrible, es que yo siento que ya cumplí un ciclo y tengo que ir cerrándolo”, confesó. También apuntó que “no me voy a retirar hasta que tenga una estabilidad económica en la que pueda decir ‘ya, ahora me puedo ir tranquilamente’”.