Fernanda Urrejola denunció que una persona en Estados Unidos hackeó su cuenta de redes sociales y, además, la está extorsionando con una alta suma de dinero.

La actriz chilena de hecho publicó algunas capturas de pantalla, donde se lee que el sujeto le exige un monto de 5.000 dólares (4.038.750 pesos) por dejar libre el perfil.

En las fotos se pueden apreciar intimidantes mensajes de la persona: “Si no quieres que haga nada con tu cuenta, deberás pagar. De lo contrario, quizás hayan problemas en tu vida”.

Por lo anterior Urrejola incluso pidió ayuda a sus seguidores para denunciar la cuenta que la estaba amenazando, la cual tenía foto del grupo Meta.

“Por favor ayúdenme a reportar, yo ya estoy tratando de hacerlo por mi cuenta. Pero siento que todo sirve!

No sé cómo lo hizo pero se agregó a mi cuenta y no lo puedo sacar!”, indicó.

Fernanda Urrejola denunció hecho

En una historia de su cuenta la actriz publicó cuál fue el modo de operar de la persona, el cual fue denunciado a Meta.

“Para que no les pase, me llegó un mensaje muy convincente, diciendo que no había seguido la norma de Copyright, y que debía ingresar a un formulario o me cerraban la cuenta, por incumplimiento de las normas”, aseguró.

Hasta el momento no se conoce si el caso de Fernanda Urrejola fue solucionado en las últimas horas.