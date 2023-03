Pamela Leiva tuvo un comentado paso por el estelar Podemos Hablar de Chilevisión, donde se refirió a situaciones de su vida personal, su triunfo en Viña 2023 y realizó una dura crítica hacia Mauricio Israel.

En este sentido, la comediante fustigo que el comentarista deportiva tenga presencia actualmente en televisión, teniendo en cuenta supuestos hechos de violencia ocurridos en el pasado.

“Yo siento que en la televisión, hay personas que hoy día están en algunos espacios que (…) yo no sé por qué se le dan cabida, a personas que públicamente han maltratado a mujeres”, inició.

“Como por ejemplo, a mí me llama tremendamente la atención que le den pantalla a una persona como Mauricio Israel. No entiendo por qué alguien como él se le sigue dando pantalla”, agregó.

Pamela Leiva contra Mauricio Israel

Sobre el final, la humorista se refirió a un supuesto abandono del panelista de TV+ a sus hijos, años atrás.

“Una persona que está comprobado que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó con él. De verdad me sorprende verlo, no lo entiendo. No me gusta tampoco”, concluyó.

Hay que señalar que, a fines de 2022, Israel tuvo un entrevero en vivo con Savka Pollak, quien también le criticó el hecho de haberse alejado de sus hijos.

“Sí, se me hace difícil, atroz. Para ser honesta, se me hace complicado, porque tú representas todo lo que para mí es súper agresivo: el irse del país y dejar a tu hija chica. Yo vi a tu hija y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación”, indicó.

“Tú tienes que asumir que esa ha sido tu jugada y no lo defiendas más, porque es indefendible (…) Es el peor escenario que uno puede tener: El que cree que no ha hecho nada, pero ha hecho mucho daño”, agregó en la oportunidad.