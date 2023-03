La humorista chilena Pamela Leiva reveló el final de su historia con un “garoto” en Brasil, el fugaz romance con el que sacó risas en su rutina del Festival de Viña 2023 y que le valió gaviota de oro y plata.

Fue en el nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, emitido este viernes, que la comediante fue consultada por el desenlace de la historia, donde reveló que habría terminado detenida en la delegación.

“Yo estaba con una toallita -por suerte- estaba tirada en la cama al lado de este garoto, cuando llega la policía a hacer una redada y empiezan a golpear“, confesó.

“Yo en ese momento cuando estaba en la delegación decía ‘yo sé que de esto algún día me voy a reír’. Es que imagínate estar en otro país con este gallo, que tampoco yo a él lo conocía”, añadió.

Asimismo, contó que al momento de la redada los policías comenzaron a buscar armas en la habitación de hotel. “Yo en ese momento decía ‘quien es este hueón (sic)"”, admitió. “Yo no entendiendo nada, con quien me metí dios mío, que va a pasar conmigo, que me van a hacer, muy asustada”.

Pamela Leiva y el final de su fugaz romance en Brasil

Sin embargo, reconoció que nunca perdió el control “nunca me puse a llorar, ni grité”, comentó. Además, recordó que uno de los policías trató de tranquilizarla “había un policía más viejo que ahí yo digo que siempre tengo un angelito de la guarda y me dijo que me vistiera”.

“Y yo ahí la humillación buscando los calzones, porque la policía llegó y dio vuelta todo, si yo viví una escena de una película de narcos en Río de Janeiro”, señaló.

Finalmente, se habrían llevado primero a su acompañante y posteriormente a ella, que debió devolverse a buscar sus cosas con un policía.

“Me sacaron del motel y me llevan a la delegación que estaba en la misma cuadra y yo digo ‘mis cosas’ y me dijo que volviera. Ahí recogí mis cosas con las manos tiritando, guardando todo en la mochila”, contó.

Y por su fuera poco, cuando estaba retirándose del lugar, el personal del motel le preguntó si seguiría usando la habitación. “Yo dije ‘que voy a seguir, si me están llevando presa"”, sentenció.