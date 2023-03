Sigue la polémica luego de que el humorista Óscar Gangas asegurara que Claudio Reyes golpeó duramente a su colega Juan Luis “Jajá” Calderón, luego que este realizara una imitación del presidente Gabriel Boric.

Esta vez fue Calderón quien entregó detalles del incidente y anunció acciones. “Nada justifica la violencia, nada justifica su accionar, pero no lo puedo decir yo, tendrá que decirlo la justicia”, sentenció a La Cuarta.

Según relató Gangas, la situación ocurrió la noche del jueves en una reunión social de humoristas, donde “Jajá” Calderón espontáneamente habría imitado al mandatario para disgusto del actor tras Charly Badulaque.

“Fue muy fuerte”, contó Juan Luis. “Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades”, sentenció.

Jajá Calderón vs Claudio Reyes

El comediante recordó que el día del ataque, no hubo alcohol de por medio y que él se encontraba de “cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU”.

“(Reyes) fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener”, dijo.

“Terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, todo por el odio que le tiene al Presidente”, detalló.

Por su parte, Gangas había relatado en el programa “Sígueme y te sigo” de TV+, que los presentes “pensamos que era una actuación, una exageración de su violencia, así lo vimos. Y le pega como un cachamal (sic) y después le aforra dos combos, uno en el ojo”.

“Yo opino que el señor ‘rey Badulaque’ necesita tratamiento”, agregó.