El cantante y hermano de Daniela Aranguiz descartó que sus dichos en el programa Sígueme y te Sigo hayan sido un mensaje o consejo a su ex cuñado. "No me gustaría que me involucren, son problemas de ellos dos", destacó.

Luego de sus dichos en el programa Sígueme y te Sigo, el cantante y productor chileno Rigeo, hermano de Daniela Aránguiz, quiso referirse a sus propias palabras, asegurando que estaban “fuera de contexto”, luego de que diferentes medios aseguraran que el artista había enviado un mensaje al futbolista Jorge Valdivia.

En conversación con LUN, Rigeo aseguró que algunos medios de comunicación “se enfocaron en un comentario fuera de contexto”. En esa rama, explicó que “comenté lo que yo no haría, no di un consejo ni critiqué a nadie. Son todos adultos y yo no soy el dueño de la verdad de nadie”.

“No me gustaría que me involucren, son problemas de ellos dos. Yo solo dije que ojalá sanen su corazón y que con el tiempo esto se calme”, se defendió entonces.

Asimismo, también lanzó una crítica a lo masivo que terminó siendo el quiebre entre su hermana y el deportista, en especial luego de que ambos entregaran comunicados acusándose mutuamente de maltratos en su relación.

“Hay personas a quienes les dan la noticia de que tienen cáncer terminal y eso sí es devastador. Como hoy hay un cahuín, eso (pareciera que) entrega más likes y más prensa que una madre luchando por un trasplante para su hijo”, señaló.

Los primeros dichos de Rigeo

A inicios de esta semana, el músico conversó con el programa Sígueme y te Sigo, donde aseguró que no se había contactado con su hermana aún, así como también destacó la importancia de mantener una buena relación entre los padres por el bien de sus hijos.

“Yo no soy de comunicados públicos. Creo que cuando una familia fracasa, independiente que hay padres que tienen que estar separados, sigues siendo familia, porque hay niños de por medio, porque comparten tu mismo ADN, tu misma sangre (…). Pienso, con la mano en el corazón, que nunca hay que atacar a la mamá de tus hijos”, mencionó.

Fue esa última frase donde diferentes usuarios y medios afirmaron que se trataba de un mensaje a Valdivia, debido a su anuncio de acciones legales contra su expareja.