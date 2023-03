Mauricio Pinilla será uno de los invitados al primer capítulo de la nueva temporada de Podemos Hablar. El exfutbolista hablará de las polémicas que ha vivido en el último tiempo.

De acuerdo al adelanto del espacio, publicado por LUN, Pinilla se refirió al quiebre que vivió con sus hijos hace algunos meses, a raíz de la separación con Gisella Gallardo.

Sin ir más lejos, en la instancia indicó que los menores de edad cerraron el año escolar por adelantado, para evitar que se vieran expuestos por la situación.

“Lo más difícil fue explicarles a mis hijos las cosas que salieron de esos videos que grabaron en mi casa, explicarles que la realidad no era esa (…) no me hablaban, me decían que era lo peor”, indicó.

“Ellos se avergonzaban. Entonces, yo la verdad es que me sentí super responsable. Yo en general no me arrepiento de muchas cosas en mi vida, pero ese momento me gustaría cancelarlo ciento por ciento de mi vida”, agregó.

Pinilla y sus hijos

Sin ir más lejos, el exseleccionado nacional develó la dura frase que una de sus hijas le dijo en algún momento.

“Me avergüenza ser tu hija’ (me dijo una de ellas). Cuando escuché eso la verdad es que pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme”, concluyó.

Hay que señalar que, meses atrás, los hijos de Pinilla y Gallardo cambiaron sus apellidos en redes sociales, anteponiendo los de su madre.

Todo lo anterior se dio en medio de una polémica que el actual rostro de TVN tuvo con la influencer llamada Natthy Chilena, quien habría difundido supuestos videos íntimos.