Esta semana la cantante Julieta Venegas dio bastante de qué hablar en Chile a raíz de una entrevista, donde recordó su relación con Álvaro Henríquez. El pasado jueves Paty Maldonado arremetió contra la artista mexicana, pero por otra situación.

En su programa Las Indomables, Maldonado hizo referencia a expresiones que en 2020 la cantante había tenido sobre Chile, más en concreto sobre Las Tesis y el Conflicto Mapuche.

“Lo que me pasó con Las Tesis, cuando las vi, fue que (sentí un) gracias por hacer lo que están haciendo (…) Ellas se inspiraron en Rita Segato, que es una escritora argentina maravillosa que también es feminista y antropóloga. Y así como está el mal’, que todos sabemos quienes encarnan, Rita es ‘el bien”, expuso Venegas sobre el colectivo feminista.

Respecto al otro punto, la mexicana declaró en 2020: “Me parece terrible lo que esta ocurriendo con el pueblo mapuche en Chile”.

Declaraciones de Paty Maldonado

Recordando aquellas declaraciones, la opinóloga tomó un par de minutos para criticar a la intérprete, entregando su punto de vista.

“Qué sabes tú lo que pasa en La Araucanía, de qué estai hablando. El pueblo mapuche se opone a toda esta desgracias que hay (…) ¿Cuánta gente ha muerto, por la quema de estos desgraciados? Dedícate a cantar, agarra el acordeón y lo tocai (sic). No hablís (sic) huevadas no te metas en cosas que no sabes. ¿Por qué no luchas por tu pueblo? La delincuencia y el narcotráfico se tomó México y voh (sic) no estás luchando por ellos”, expresó.

“Hay artistas que realmente se compran zapatos con el número del carnet. Viven afuera, que ganan plata y que no tienen idea de lo que pasa en Chile. ¿La Julieta Venegas quién es? Una cantante que estuvo casada con uno de Los Tres ¡¿pero qué sabe ella?!”, agregó.