"A Chile no le patearon una vez al arco porque no entraron al Mundial", fueron los dichos que molestaron al periodista, quien revalidó las 2 Copas América.

Humberto Sichel viajó a Argentina para reportear las reacciones en ese país respecto a final de Qatar 2022, la cual proclamó a ese país como campeón mundial. En terreno, el periodista vivió un momento algo incómodo con un hincha de ese país, por un ninguneo a la selección chilena.

El pasado lunes el comunicador se dirigió hasta una pizzería de Buenos Aires para captar algunas opiniones. Todo se realizaba con normalidad hasta que un hombre pidió ser entrevistado.

El sujeto analizó lo sucedido en el torneo catarí, pero el tono cambió al realizar un comentario sobre el arquero argentino, Emiliano Martínez.

“Una de las críticas que hacían los chilenos a ‘Dibu’ es que le habían pateado poco, pero le habían convertido muchos goles”, expresó. Justo después Sichel respondió: “Pero ayer atajó como un campeón”.

No obstante, tras eso el hombre lanzó un comentario fuera de lugar: “A Chile no le patearon una vez al arco porque no entraron al Mundial”.

Si bien se trataba de una broma, al periodista no le hizo gracia la situación y se dirigió a hablar con el dueño del local. “Pero bueno, les ganamos dos Copas América. Gracias, que te vaya bien”, indicó en la oportunidad.

La situación fue seguida también desde el estudio de Chilevisión, donde consideraron los dichos como algo fuera de contexto.

Minutos después el propio Humberto Sichel se refirió a la situación: “Fue innecesario el comentario de él, había que responderle. Innecesario, innecesario”.

Hay que señalar que Argentina decretó feriado nacional para celebrar el título con su selección, que arribó a ese país durante la madrugada.