El pasado fin de semana el actor Pablo Schwarz fue tendencia en redes sociales, tras publicar un video donde aparece un hombre increpándolo en la entrada a un supermercado. Recientemente otro artista, Felipe Ríos, indico que atravesó por una situación similar.

De acuerdo a lo expuesto por La Cuarta, esto lo hizo en conversación con Julio César Rodríguez en el programa Síganme los Buenos.

“Tu sabes que a mí me pasó lo mismo, yo hace tiempo atrás estaba en el Casacostanera (…) Años atrás, y sale una vieja rucia teñida y me dice ‘qué hace un comunista en un mall de lujo”, indicó el exjurado de Bailando por un Sueño.

Tras eso bromeó con la situación: “Yo me quedé para adentro, valor. ¿De dónde sale esta gente?, ¿Dónde los plantan?”.

Sobre el final el actor contó nuevos detalles de lo sucedido, asegurando que nunca hubo una provocación de su parte para recibir ese trato.

“Fue a pito de nada. Iba con mi polerita blanca relajado, con mis zapatillas o mis chalas, no sé, da lo mismo y voy saliendo del estacionamiento y la vieja sale de un auto al lado. Yo así como ‘ya, te pasaste”, expuso.

“No pesqué, algo dije pero no sé. Me quedé pa’ dentro la verdad. Yo no espero que la gente te ande agrediendo en la calle por cosas que no tienen nada que ver. Desatinado. Mal ¿No?”, concluyó.