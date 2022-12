En un fenómeno de Internet se convirtió el anunciado “Live” de Instagram de Anita Alvarado, en el cual había prometido responder a Daniela Aránguiz.

De acuerdo a Francisca García Huidobro, el “en vivo” superó los 80 mil espectadores. “82 mil personas se conectaron a ver el ‘Live’ de Anita Alvarado”, aseguró en sus redes sociales, donde también reflexionó sobre la farándula, según Página 7.

“Lo que me parece muy interesante, es la cantidad de gente que ve estos tipos de ‘Live’ y dan por muerta la farándula, la farándula nunca muere, nunca ha muerto”, agregó.

“Si se va a volver a hacer farándula o no, no es una decisión mía, es una decisión de los canales de televisión, pero de que a la gente le gusta, le gusta. Así que salgan del clóset y asuman que les encanta la farándula, y a mí también, obvio”.

Para dimensionar la popularidad del live de Anita Alvarado, con un peak de 82mil personas, es más o menos 7 veces la votación de Tomás Jocelyn Holt en la presidencial de 2013. — Javier Manríquez (@guororororoi) December 11, 2022

la anita alvarado logró que 82.000 personas estuvieran atentas al cahuin con la daniela aranguiz, anita alvarado llenó dos estadios nacionales VIVA CHILE CTM PAÍS DE CAHUIN pic.twitter.com/3yN08Igawq — domi🪐 (@cutelikesuga) December 11, 2022

Te menti, no veremos netflix, esperaremos el cahuin que nos dara Anita Alvarado pic.twitter.com/ZYB6VTjXE4 — 🌳 ElBasto 🌳 (@bastiannacho) December 11, 2022

Yo, contándole a cualquier persona que la Anita Alvarado hizo un live donde puso en su lugar a la Daniela Aranguiz, dejó al Mago Valdivia como un verdadero pedofilo arrastrado y q defiende a las kuin Karen Paola y Perla.

El 2022 no se podía ir sin semejante chisme.

Nanana comon🎶 pic.twitter.com/UzaRwRfm8d — Felipe Antonio 🐉 (@felipe_antonio7) December 12, 2022

Más de 80.000 sapos conectados para ver el cahuin Daniela Aránguiz – Mago Valdivia – Anita Alvarado. Nos amo! pic.twitter.com/bthvHZPHIC — Ⓜ️arcela (@_Marcela_) December 11, 2022

Alvarado contra Aránguiz y Valdivia en su live

En su video, Alvarado aseguró que Jorge Valdivia, exmarido de Aránguiz, había mantenido una relación con Angie Alvarado -hija mayor de Anita-, cuando esta tenía solo 17 años.

De hecho, aseguró que como madre hizo terminar esa relación, y que el deportista estaba tan enamorado de la joven, que incluso su padre intervino para que no se acabara el romance.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más”, reconoció.

¿Por qué Karen Paola es tendencia en Twitter?

Asimismo, aseguró que en los canales de televisión no le tienen cariño ni respeto a Daniela, y que incluso hablan mal de ella, y la llaman “patética”.

Durante la noche el nombre de Karen Paola Bejarano se convirtió en tendencia en Twitter, debido a la mención que hizo Anita en su live.

“Por favor, deja de tratar mal a la gente, a las mujeres, a tus compañeras y deja de andar pidiendo rebajas”, afirmó Alvarado.

“No trates nunca más mal a la Karen Paola, a la Perla. Agrandada de mierda”, dijo.

Tras la final de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, donde se coronó como ganadora a Karen Bejarano, Aránguiz lanzó duros dichos contra su compañera.

“Yo me siento una ganadora. Fui elegida entre los chefs, nunca di pena, nunca lloré… no, si lloré una vez, pero fue por algo puntual. Y eso es lo importante, que demostré con la cocina, que soy la mejor”, sentenció.

“Ojalá que la ganadora no se olvide que le dijo a Yuhui que le iba a dar la mitad del premio… si po, lo justo es justo”, sostuvo.

El conflicto con Perla, en tanto, se vivió en una de las competencias del espacio, cuando Daniela le preguntó a la gitana si la cuchara que iba a usar en la olla estaba limpia o no.

“Dani, ¿cómo voy a meter una cuchara que me metí a la boca?”, respondió Perla de inmediato, ante lo cual Daniela replicó: “Estoy preguntando…”.

“Pero es que es tonto lo que preguntas, porque yo no puedo meter una cuchara que me metí a la boca”, lanzó Perla. “Lo he visto, no contigo pero lo he visto”, remarcó Aránguiz con un evidente tono de molestia.

La pelea se volvió muy tensa y ambas terminaron llorando.