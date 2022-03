Daniela Aránguiz no se mostró feliz de los resultados de la final del programa, que dejó a Bejarano como la ganadora. "Nunca di pena, nunca lloré", dijo.

La noche del jueves CHV celebró la final del programa El Discípulo del Chef, donde coronaron a la cantante y animadora de televisión Karen Bejarano como la gran ganadora por elección popular, cosa que no habría dejado feliz a Daniela Aránguiz.

Aránguiz, que fue una de las finalistas del programa, no se vio satisfecha por el desenlace de la producción, haciendo sus descargos a través de sus historias de Instagram.

“Yo me siento una ganadora. Fui elegida entre los chef, nunca di pena, nunca lloré”, apuntó en un video.

Luego se corrigió a sí misma: “Lloré una vez, pero fue por algo puntual. Y eso es lo importante, que demostré con la cocina que soy la mejor”, apuntó.

En otro video, la esposa de Jorge Valdivia recordó que el premio pensaba regalarlo a una amiga íntima. “Ojalá que la ganadora no se olvide que le dijo a Yuhui que le daría la mitad del premio. Lo justo es justo”, cerró.

Sus comentarios, no libres de polémicas, trajo una serie de reacciones, pero la más llamativa fue la respuesta de Karen Bejarano.

“Hay que saber ganar, pero sobre todo saber perder”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Tras ello, la exchica Mekano aseguró que aquello “es algo que debemos aprender principalmente para no destruirnos entre nosotros mismos. Llenarnos de odio y rencor solo nos lleva a envenenar el alma, nos quita nuestro brillo y también la paz mental”.

La también conocida como Karen Paola aseguró además que “he perdido muchas veces en mi vida y creo que esto es lo más lindo que aprendí en esos procesos: desear siempre el bien y llenarme de felicidad por el triunfo de quienes me rodean”.

“Seamos paz en este mundo de odio, seamos un factor de cambio, pero de cambio con amor”, cerró la cantante sin nombrar a Aránguiz.

Poco después, Daniela Aránguiz compartió una escena del programa donde Karen Bejarano le dice a Lee “si gano, nos vamos a medias, ¿estamos?”, luego de que el exMaster Chef la ayudara a preparar un platillo.

La reacción de Yuhui Lee ante la polémica

Por otro lado, el chino comentó sus reflexiones sobre el fin del programa en una publicación en redes sociales. “Había una vez un niño que perdió una competencia y su papá con su mamá lo retaron porque no fue el primero. El niño les respondió ‘qué importa, mira al Yuhui: ha participado en tantos concursos y no ganó ninguno’“, bromeó sobre su experiencia en este tipo de programas.

“Yo les quiero decir si no ganas no significa que eres malo, ¿cachai? porque a veces no depende de ti ganar. Entonces lo importante es seguir luchando, con perseverancia y haciendo lo que amas”, recomendó.

Por ese lado, Lee aseguró que “algún día voy a ganar un concurso verdadero de gastronomía. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño y buena onda. Quiero decir muchas palabras pero en este momento solo puedo decir gracias”.