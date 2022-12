A través de su cuenta en Instagram, el reconocido periodista deportivo escribió unas palabras en recuerdo del pequeño, quien murió cuando tenía apenas 2 años y 9 meses de vida.

“Hace 12 años nos dejaste, querido Juan. No ha pasado un día que no piense en ti, vives en mi corazón y en el de las personas que te conocieron y admiraron”, escribió el periodista deportivo.

“En tus 2 años 9 meses de vida inspiraste con tu tenacidad y la capacidad para superar las peores adversidades siempre con una sonrisa”, agregó.

“Se aprende a vivir con el dolor de no tenerte, de no abrazarte, de no saber qué piensas y cómo estás, pero estoy seguro que tu tiempo acá estaba destinado a ser cortito, que nos dejaste tarea a los que quedamos de ser buenos como tú”, expresó.

“Yo al menos espero no haberte decepcionado”, concluyó en su mensaje, el que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La actriz Daniela Nicolás reaccionó con emojis de corazón, mientras que los periodistas argentinos Walter Safarián, Juan José Buscalia, Martín Liberman y Chavo Fucks hicieron lo propio con palabras de apoyo.

Cabe señalar que Juan murió en Argentina en 2010 debido a una infección tras ser operado de peritonitis. En aquella época, Manuel se desempeñaba laboralmente en el país trasandino.