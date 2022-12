Si bien la cantautora chilena Denise Rosenthal se lució por su estilo la noche del domingo, su look escogido para los premios Musa sigue dando de qué hablar. Así lo dejan en claro las redes sociales, donde continúan comentando sobre las prendas que la artista lució durante el evento.

Específicamente, la creadora de Cambio de Piel llegó a los galardones con pantalones y saco negro, además de traer su pecho al descubierto, utilizando únicamente unas pezoneras plateadas que iban conectadas por perlas a juego con sus accesorios.

Así, con un peinado particular donde transformó su propio cabello en cintas y un maquillaje marcado por pedrería en su nariz, la artista se convirtió en la protagonista de la noche.

“No todo el mundo esperaría que Denise llegue a una alfombra con un traje negro clásico. Desde ahí se planteó un poco este estilismo”, reveló a La Tercera Esteban Vargas, fotógrafo encargado de la visualidad con que Rosenthal se presenta públicamente.

De acuerdo al profesional, es la propia cantante quien es “la cabeza del equipo creativo”, la mayor parte del tiempo, apuntando a que como equipo “quisimos llegar con una propuesta renovada y que no tuviera relación directa con lo que ya se había hecho”.

Específicamente, tanto la artista como su equipo buscaban contrastar lo realizado en 2021, donde la artista llegó con cabello verde pastel y un vestido de más tonos pasteles, transparencias y flores.

Así, optaron por un traje de la marca Charlie & H, el que Vargas describió como “muy cásico” y “masculino”.

“Buscamos contraponerlo con ideas más femeninas y vestir el resto del cuerpo con la joyería de Mane Celedón y Ara”, mencionó, asegurando que el estilo también “tiene muchas referencias escultóricas”.

Esto, explica, significa un atuendo “que devela el torso y que está acompañado de muchos accesorios que aluden a la perla y al brillo”.

“Así es cómo se genera un juego de contrastes entre las ideas de lo masculino y lo femenino (…) un encuentro de contrastes y conceptos llevados al look, con este acabado de pelo que tenía ondas muy estrictas”, explicó.

Asimismo, apunta, el estilo también se pensó considerando su próximo álbum, que, según Vargas, se traducirá en un nuevo momento de su carrera.

Así, tras la presentación de Rosenthal en el evento, hubo miles de reacciones en redes sociales, transformándola en Trending Topic durante días.

Mientras que por un lado diferentes usuarias alabaron el arriesgado look de la artista, hubo otros que recordaron estilos similares de estrellas internacionales.

No sorprende q la gente opine del outfit de Denise Rosenthal en los premio MUSA, busca ser “transgresor”. Lo q si me parece pésimo es q hablen así de su cuerpo. Y ubíquense, no es la primera en usar un outfit así. pic.twitter.com/vk46PmgJI4

— Fran Mandiola (@Fran_mandiola) December 5, 2022